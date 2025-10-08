В центре Читы восстановили водоснабжение после аварии

Без воды оставались 288 многоквартирных дома и 37 социальных объектов

ЧИТА, 8 октября. /ТАСС/. Водоснабжение восстановлено в центре Читы после аварии на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Работы завершены. Водопроводная насосная станция №3 в 12:47 (06:47 мск - прим. ТАСС) запущена в работу. Заполнение системы водой займет около часа", - говорится в сообщении.

Авария произошла утром в районе перекрестка улиц Фрунзе и Смоленской. Из-за этого водонапорная станция была временно отключена, без воды оставались 288 многоквартирных дома и 37 социальных объектов.