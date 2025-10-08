ООН выделила $1 млн на борьбу с холерой в Чаде

Там зарегистрировали более 2,6 тыс. предполагаемых случаев этой болезни и почти 150 смертей

Редакция сайта ТАСС

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций выделила $1 млн на борьбу с холерой в Чаде. Как сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), нынешняя вспышка холеры затронула в том числе районы на востоке страны, где проживает большое число беженцев из соседнего Судана.

Средства предоставлены Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF).

"Новое финансирование направлено на сдерживание распространения заболевания, главным образом посредством улучшения доступа к воде и санитарии, оказания медицинской помощи и укрепления взаимодействия с местными общинами для повышения осведомленности о рисках и поощрения превентивных мер", - отметило УКГВ.

Вспышка холеры, продолжающаяся с середины июля, затронула восточные регионы страны Ваддай и Сила, где проживает большое число людей, бежавших от конфликта в соседнем Судане, а также центральный регион Гера. По состоянию на 5 октября в Чаде было зарегистрировано более 2,6 тыс. предполагаемых случаев заболевания и почти 150 смертей.

"Эти цифры указывают на потенциальный уровень летальности, составляющий почти 6%, что значительно превышает чрезвычайный порог в 1%, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - констатировали в УКГВ.

Новое финансирование предоставлено в дополнение к $3 млн, ранее выделенных на борьбу со вспышкой холеры в Чаде, включая $2 млн из регионального фонда для Западной и Центральной Африки, управляемого УКГВ, и еще $1 млн из CERF. С начала года CERF выделил $11 млн на смягчение последствий вспышки холеры в пяти африканских странах, включая Чад.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, действующий с 2006 года, является механизмом резервного финансирования с целью оказания своевременной гуманитарной помощи.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.