ФБР оценило численность уличных банд Чикаго в 110 тыс. человек

Кэш Пател не уточнил, по какой методике велись подсчеты и кого именно бюро причисляет к участникам таких банд

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Порядка 110 тыс. человек состоят в уличных бандах в Чикаго (штат Иллинойс), население которого составляет примерно 2,7 млн. Такую оценку привел во вторник в интервью телеканалу Fox News директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

"Мы обнаружили, что в Чикаго 110 тыс. участников уличных банд, все так, вы не ослышались. Только за этот год было 1,2 тыс. случаев стрельбы, 360 убийств", - сказал Пател. Директор ФБР не уточнил, по какой методике велись подсчеты и кого именно бюро причисляет к участникам уличных банд.

Пател подчеркнул, что считает крайне необходимым усилить силовиков в Чикаго за счет развертывания сил Национальной гвардии. По его мнению, те политики, которые выступают против подобных решений, подыгрывают преступникам.

4 октября президент США Дональд Трамп распорядился направить 300 бойцов Нацгвардии в Чикаго для обеспечения безопасности агентов федеральных служб. Как сообщил позже телеканал NBC News, власти штата Иллинойс подали иск, пытаясь заблокировать решение Трампа о размещении бойцов Нацгвардии в городе.

Трамп в сентябре заявил, что задействует Нацгвардию для обеспечения правопорядка в Чикаго. Глава американской администрации не раз критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру". При этом по данным ФБР, фактически уровень насильственной преступности в Чикаго в 2024 году снизился на 11% по сравнению с 2023 годом и почти в вдвое относительно показателей до пандемии COVID-19. Прицкер заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.