В Северодонецке восстановят тепловой контур дома, где произошел взрыв газа

Приступят также к восстановлению конструкций межкомнатных и межквартирных перегородок, сообщил временно исполняющего полномочия главы городского округа Павел Дреев

ЛУГАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы Северодонецка в Луганской Народной Республике проведут работы по восстановлению теплового контура в доме, где накануне произошел взрыв газового баллона в одной из квартир. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Мы наметили первоочередные задачи по устранению последствий, произошедших в результате взрыва газового баллона в доме по проспекту Советскому, 31. <...> Нужно закрыть тепловой контур к отопительному периоду. Также приступим к восстановлению конструкций межкомнатных и межквартирных перегородок", - приводятся в сообщении слова временно исполняющего полномочия главы городского округа Павла Дреева.

Отмечается, что в 2022 году дом получил повреждения вследствие обстрелов ВСУ, однако был отремонтирован. В том числе в доме было восстановлено централизованное газоснабжение.

Взрыв газового баллона в многоквартирном доме произошел вечером 7 октября. Пострадал 61-летний мужчина. С многочисленными термическими ожогами он доставлен в больницу. В результате взрыва в ряде квартир третьего подъезда повреждены перегородки, оконные проемы, двери, окна, балконы, на лестничных клетках отсутствует остекление

Обстоятельства инцидента выясняют следователи СУ СК РФ по ЛНР.