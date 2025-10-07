В Северодонецке из-за взрыва газа в доме повреждены несколько квартир

Обстоятельства происшествия выясняют следователи

ЛУГАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Несколько квартир в одном из подъездов дома в Северодонецке поврежден в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

Ранее в оперативных службах республики ТАСС заявили, что из-за происшествия пострадал мужчина.

"Из-за взрыва газового баллона в многоквартирном доме по проспекту Советский в Северодонецке пострадал 61-летний мужчина. С многочисленными термическими ожогами он доставлен в больницу, сообщили в муниципалитете. В результате взрыва в ряде квартир третьего подъезда вышеуказанного дома повреждены перегородки, оконные проемы, двери, окна, балконы, на лестничных клетках отсутствует остекление", - говорится в Telegram-канале правительства республики.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи, сообщили журналистам в СУ СК РФ по ЛНР. "Следователи республиканского СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время для установления точной причины происшествия следствием будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая", - отметили в ведомстве.