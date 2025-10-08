Россиянку Очирнимаеву неизвестные перевезли из Таиланда в Мьянму на лодке

Гражданка РФ рассказала, что целенаправленно приехала в королевство для того, чтобы устроиться на работу в рекламном агентстве с зарплатой $3 тыс. в месяц

БАНГКОК, 8 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россиянку Дашиму Очирнимаеву, освобожденную из рук торговцев людьми в Мьянме, неизвестные в начале сентября переправили из Таиланда на лодке через реку Мэй, по которой проходит таиландско-мьянманская граница.

В беседе с корреспондентом ТАСС после своего освобождения Очирнимаева рассказала, что целенаправленно приехала в Таиланд для того, чтобы устроиться на работу в рекламном агентстве с зарплатой $3 тыс. в месяц. Объявление она увидела в одном из Telegram-каналов.

"Я приехала из Иордании, где в Аммане работала в сфере по наращиванию волос. После прибытия в Бангкок меня отвезли в город Мэсот. Я переночевала в отеле, и уже на следующий день за мной пришли несколько мужчин. Мне сказали сесть в пикап на заднее сиденье, где сидел еще один, всего их было трое", - сказала она.

"Мне стало страшно, я начала писать менеджеру, с которым была на связи по вопросу трудоустройства, но он перестал отвечать. Когда мы проезжали посты с полицией, они прятали меня, забрасывали подушками. Затем меня на лодке перевезли по реке. Я не знала, что это Мьянма, думала, что я в Таиланде", - поделилась Очирнимаева.

В Мьянме злоумышленники посадили гражданку РФ в машину и отвезли в заброшенный дом. "Я начала кричать на них, они наставили на меня автомат и забрали из сумки телефон, паспорта, украшения, часы, наушники и последние деньги. Но на второй день вернули хотя бы паспорт. Потом две недели я находилась в этой комнате, на окнах которой были решетки. Из еды давали рис. Я была в здании, похожем на заброшенный дом. Толком было не поспать, укрывалась своими вещами", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, бандиты вымогали у нее 350 тыс. таиландских батов (около $11 тыс.). Россиянка указала, что не работала в Мьянме, а примерно через две недели после похищения ее отвезли в миграционный офис, расположенный в городе Мьявади. "Когда меня привезли в миграционный офис, приводили мужчину, который удерживал меня. На него надели наручники, отобрали оружие и отвели в барак. Не знаю, что с ним там сделали, но я думаю, что его отпустили. Возможно, за него заплатили", - добавила она.

Онлайн-мошенничество в Мьянме

Посол РФ Евгений Томихин сообщил 26 сентября ТАСС, что неизвестные вывезли россиянку Очирнимаеву обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. В городе Мьявади она перестала выходить на связь. Посольство РФ в Бангкоке во вторник проинформировало "о факте успешного освобождения гражданки России". Ее передали российским дипломатам в таиландском городе Мэсот, расположенном на границе с Мьянмой. Россиянка вылетела в среду в Москву из Бангкока рейсом "Аэрофлота".

Согласно подсчетам ТАСС, пятеро россиян, перевезенных из Таиланда в Мьянму для работы в мошеннических кол-центрах, были освобождены в 2025 году. Трое из них, в том числе Очирнимаева, были репатриированы в Россию при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Остальные самостоятельно покинули республику, после чего были задержаны таиландскими военными за незаконное пересечение границы и впоследствии депортированы иммиграционной полицией.

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с мошенническими центрами китайских преступных группировок, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. человек. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен. В феврале королевство прекратило электроснабжение пяти пограничных районов республики, отключив интернет и остановив поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, включая 5,4 тыс. граждан Китая, а также граждан стран СНГ, среди которых Узбекистан, Киргизия и Казахстан.