Три взятия Берлина русскими: в XVIII, XIX и XX веках

265 лет назад, в героическую эпоху Семилетней войны, произошло первое из них

Картина Александра Коцебу "Взятие Берлина 28 сентября 1760 года", 1849 год © PHAS/ Universal Images Group via Getty Images

В октябре 1760 года на обсуждение в ратуше Берлина поставили щекотливый вопрос: кому сдавать город? Совместный отряд русских и австрийских войск уже добрался до предместий. Надежд на подкрепление от короля-воина Фридриха II не было. Бюргеры, предоставленные сами себе, предпочли здравый смысл. "Австрийцы, — рассуждали они, — наши вечные враги, а русские — временный, а то и случайный неприятель. Если договариваться, то тогда уж с ними". 9 октября отряд генерала Захария Чернышева и служилого немца Готтлоба Тотлебена вошел в прусскую столицу. Тут же начались другие переговоры — о контрибуции в бочках золота.

Шутки прочь — подай Берлин

В курсе отечественной истории нередко обходят вниманием Семилетнюю войну, между тем в ее ходе Россия впервые вышла на современные границы в Калининградской области. Вступив в общеевропейское противостояние англо-прусской и франко-австрийской коалиций, наша страна не только помогала союзникам, но и извлекала выгоду для себя. В Восточной Пруссии создавались российские органы власти, менялось налогообложение и строились православные храмы. Но чтобы закрепить будущий Калининград за собой, следовало добиться разгрома Фридриха Великого — путь к этой цели лежал через Берлин.

В сравнении с испытанной в многолетних войнах прусской армией российская в 1757 году производила впечатление необстрелянной, а первые ее действия казались неуверенными. Одной из причин было воздействие придворных интриг. Назначенный командовать Степан Апраксин считался больше царедворцем, чем полководцем. Зная о болезни императрицы Елизаветы, военачальник ожидал скорых мирных переговоров. Первые месяцы армия топталась на месте, а затем не воспользовалась плодами первой победы, и в конце концов выздоровевшая Елизавета отправила Апраксина в отставку.

Пришедший ему на смену Виллим Фермор впервые занял для России будущую Калининградскую область. Примыкавшие к Прибалтике территории было решено непосредственно присоединить к империи. В 1760 году губернатором в Кенигсберг назначили Василия Суворова — отца будущего генералиссимуса. Под его началом Россия искала общий язык с местным населением и сделала жест по-суворовски широкий: груз налогообложения снизили в семь раз. Кенигсбергцы выстроились приносить присягу. Среди них был и будущий великий философ Иммануил Кант.

Однако строить мирную жизнь не имело смысла до победы над Фридрихом. В 1759 году Фермора сменил Петр Салтыков, под началом которого Россия в союзе с австрийскими войсками смогла закрепиться во Франкфурте-на-Одере. Осторожный тактик Салтыков полагал, что Фридрих не может оставить этот выпад без ответа. И действительно: заработавший репутацию на стремительных рейдах король прибыл как по расписанию. Сражение русских и прусских войск состоялось при деревне Кунерсдорф, где Салтыков заранее занял выгодную оборонительную позицию: переоценивший свои силы немецкий монарх атаковал и потерпел унизительное поражение.

Берлин от слова "брать"

В истории Семилетней войны эта цитата стала хрестоматийной. "Я несчастлив, что еще жив. Из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч. Когда я говорю это, все бежит, и у меня уже нет больше власти над этими людьми. <…> Жестокое несчастье! Я его не переживу. Последствия дела будут хуже, чем оно само. У меня нет больше никаких средств, и, сказать правду, я считаю все потерянным" — эту запись в первые часы после Кунерсдорфа оставил Фридрих, позже прозванный Великим. Впоследствии допускали, что более решительные действия Салтыкова могли бы привести к обрушению Прусского королевства, положившего (правда, позже) начало единой Германии. Однако Салтыков не преследовал неприятеля — возможно, из соображений осторожности. Зато генерал интересовался Берлином. Это не было безопасно. При обсуждении ключевого вопроса наметились трещины в союзе России и Австрийской империи Габсбургов.

Как и полвека спустя во время Швейцарского похода Суворова, русские и австрийцы чувствовали себя союзниками поневоле. Сражения в Германии более отвечали интересам Габсбургов, зато те менее готовы были подвергать риску собственных солдат. Выяснив, сколько войск союзники готовы предоставить для взятия Берлина, Салтыков был по меньшей мере рассержен. Уже по этой причине в 1759 году рейда на прусскую столицу не состоялось. А в следующем, 1760-м, императрица, озадаченная промедлением, отозвала самого полководца. Вместо него командовать войсками назначили Александра Бутурлина. Фридрих успел собраться с силами, но на то, чтобы прикрыть свою столицу, их пока еще не хватало.

В первых числах октября 1760 года состоялась не слишком кровопролитная битва за Берлин. Авангарду русских войск под командованием Тотлебена гарнизон города оказал сопротивление, но появление подкреплений надломило боевой дух пруссаков. Через парламентеров они дали знать, что готовы пустить неприятельскую армию в город и заплатить контрибуцию. Генерал Тотлебен чувствовал себя победителем, однако именно из-за денег вскоре с ним и случатся серьезные неприятности.

Тайна рокового бочонка

На утро 9 октября побежденные берлинские бюргеры чувствовали, что попали в очень глупое положение. Иностранные войска уже расквартировались в городе и не без оснований претендовали на денежное возмещение, но сумма его так и не была согласована. Тотлебен откровенно ломил цену: 40 бочек золотом. Берлинцы давили на жалость: из-за войны, де, сильно поиздержались.

Отчасти это могло быть правдой. В 1757 году город кратковременно уже занимали австрийцы (из-за чего никто и не хотел сдавать им его еще раз) и тогда ушли потяжелевшими на 20 бочек. Русские просили больше, из-за чего началась почти анекдотическая "торговля". В конце концов Тотлебен, как природный немец, поддался сочувствию к Берлину — общую сумму снизил до 15 груженных ценностями бочонков и 200 тыс. талеров на бочку. По возвращении на родину дар генерала в качестве переговорщика не оценили. Ходили слухи, что последнюю — 16-ю бочку — берлинцы якобы преподнесли полководцу тайно. Правда или нет, но слишком мягкого к пруссакам Тотлебена сурово судили и в конце концов сослали в город Порхов близ Пскова. Впрочем, если с военным был его бочонок, это не такая уж печальная история.

Потерявший второй раз за войну столицу король-воин смог сохранить самое главное — армию. В 1760 году он был готов продолжать сопротивление, когда пришла весть о кончине императрицы Елизаветы. Сбылось то, на что рассчитывал Апраксин, но с большим запозданием. Новые власти в Санкт-Петербурге предпочли забыть про Семилетнюю войну, решив дело миром. Взошедший на престол император Петр III объявил себя горячим сторонником Фридриха. Армии скомандовали отступление. Впрочем, Берлина это уже не касалось, его оставили еще при Елизавете: планов удерживать город в составе Российской империи у Санкт-Петербурга не было.

Встречаемся в Берлине

Спустя полстолетия, в разгар наполеоновских войн, Россия еще раз оказалась у стен Берлина победительницей, но на этот раз взятие города произошло не вразрез с планами Пруссии, а в сопровождении ее отрядов. Преследуя отступавшего из России Наполеона, русские войска вошли в германские земли, неся освобождение оккупированным французами государствам. Среди них едва ли не первой пострадавшей была Пруссия: по воле Наполеона ее территория сократилась вдвое. Наследники Фридриха утратили контроль над Берлином: в городе разместился французский гарнизон.

Горевшие желанием вернуть свое, пруссаки еще и при поддержке местных жителей в 1813 году соединились с русскими отрядами. Обескураженные новостями (и гостями) из России, французы предпочли отступление. Несмотря на легкость победы, дипломатический эффект от вхождения русской армии в европейскую столицу первого класса преуменьшить было невозможно. "Радостное изумление жителей выше описания, — сообщал Александр Чернышев (внук Захария Чернышева, который брал Берлин в 1760 году, и участник нового взятия). — Каждый воин был облобызан тысячами толпящегося народа". Петр Витгенштейн стал свидетелем иллюминаций, торжественной театральной постановки в честь России, а также сцен всеобщего ликования: "Во все это время изо ста тысяч уст раздавались безумолчно восклицания: "Да здравствует Александр, наш избавитель!" Интересно, что еще заранее, в 1805 году, берлинцы увековечили русского царя. Александерплац — историческая площадь в центре столицы — и по сей день называется его именем.

4 марта 1813 года, во второй раз в истории, русские как победители вошли в Берлин. До следующего взятия города оставалось 132 года.

Игорь Гашков