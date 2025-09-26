От 26 сентября 1815 года отсчитывает свою историю Священный союз — соглашение монархов о принципах управления Старым Светом в интересах всеобщего мира. Правители королевств и империй подписали текст, составленный русским царем Александром I: все в Европе, за исключением принца-регента Великобритании и римского папы

Великая Французская революция погрузила Европу в пучину войн. Последовавшая за ней и свержением Наполеона эпоха, напротив, выдалась мирной. С 1815 по 1853 год, в течение трети века, великие европейские державы не мерились силами между собой. Основу благополучия заложила политика Священного союза — солидарности стран континента вокруг принципа прочности границ и государственных устоев. Российскую империю это устраивало: в 1815 году за ней закрепили земли Польши вплоть до реки Вислы — так далеко на запад наша страна не расширялась еще ни разу в своей истории.

Слушай, Европа

То, что общее соглашение о ценностях — Священный союз — вышло из канцелярии Александра I, не удивляло никого в Европе. Победа над Наполеоном в 1812 году подняла престиж Российской империи на недосягаемую высоту. За это мог поручиться король Пруссии Фридрих Вильгельм III: на Венском конгрессе 1814–1815 годов он тенью следовал за Александром I, заработав себе насмешливые прозвища. В центральном квартале Берлина до сих пор расположена историческая площадь Александерплац. В XVIII веке ее называли по имени Королевских ворот, но в честь визита русского царя в прусскую столицу король, не зная, как выразить свое расположение иначе, распорядился дать местности имя гостя.

В 1818 году его прусское величество выказал свое почтение России еще более неожиданным образом. В ходе наполеоновских войн французы заняли около половины его владений. Для того чтобы изгнать их из Берлина, в 1813 году понадобилась совместная операция русских и прусских войск. Пять лет спустя, прибыв в Москву, монарх проникся видом города, еще не оправившегося после вторжения французов. "Только что мы все влезли на Пашковскую вышку, — писал сопровождавший его граф Киселев, — и окинули взглядом этот ряд погорелых улиц и домов, как, к величайшему моему удивлению, старый король, этот деревянный человек, как его называли, стал на колени, приказав и сыновьям сделать то же. Отдав Москве три земных поклона, он со слезами на глазах несколько раз повторил: "Вот наша спасительница!"

Победив Наполеона, Россия смогла окружить себя поясом дружественных и отчасти обязанных ей государств и потому была в силах диктовать свои условия континенту. В 1812 году Александр I заключил договор со шведским королем Карлом XIV Юханом Бернадотом, согласившимся на обмен: признание Финляндии российской в ответ на право занять Норвегию. Сделкой скрепили союз против Бонапарта. На другом краю османскую Турцию перед вторжением французов успел разбить Кутузов. Впоследствии и Франция была повержена. Недоброжелательность к российской политике сохраняла Великобритания, но общих границ с ее владениями не было.

Зимний дворец и заморозка

Какие же правила, воспользовавшись благополучным моментом, предложил Европе Александр I Благословенный? Текст соглашения о Священном союзе начинается с упоминания Святой Троицы. Несмотря на то что монархи Европы принадлежали к трем конфессиям христианства — православию, католицизму и протестантизму, русский царь исходил из единства их веры. Напротив, султана османской Турции к соглашению не допустили, несмотря на то, что его империя простиралась на Южную Европу. Священный союз задумывался исключительно как клуб христианских держав.

Правила нового европейского порядка Александр учреждал, ссылаясь на текст Библии. "Соответственно словам Священных Писаний, повелевающих всем людям быть братьями… [монархи] пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства, почитая себя как бы единоземцами". Редкая для ультраконсерватора почти глобалистская риторика! И далее: [правители] "во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь". А это — заявка на тесный союз вооруженных сил.

Последнее замечание быстро приобрело практическое наполнение. Впервые в истории благодаря Священному союзу в Европе утвердилась практика регулярных международных конгрессов. На них не только обсуждались вопросы войны и мира, но и принимались решения об интервенциях в страны, охваченные гражданскими конфликтами. Так о себе давал знать еще один из принципов Священного союза: право на вмешательство в дела соседней страны в случае, если развитие событий в ней несет угрозу безопасности России или ее союзников — к примеру, из-за развернувшейся революции. От имени Священного союза волнения подавляли в Испании и нынешней Италии. Впрочем, сам Александр в роли международного "полицейского" не выступил ни разу.

С нами Бог!

В сравнительно сжатом тексте соглашения о Священном союзе упоминания о Боге и христианской вере встречаются не менее 15 раз. Современники видели в этом личный почерк Александра I. В юности царь сочувствовал идеям всеобщего равенства, но стал несгибаемым консерватором под воздействием пережитых им потрясений.

Сам Александр давал понять, что обратился к Богу в минуту отчаяния. Пока войска Кутузова готовились к сражению с Наполеоном при Бородине, император оставался отрезанным от своей армии в Петербурге — без известий и возможности повлиять на ход событий. Князь Голицын, возглавлявший Священный синод, раскрыл Библию на странице с псалмами и стал читать текст царю вслух. Александр поразился: случайно выхваченный отрывок выглядел так, как будто имел прямое отношение к войне: "Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится". На другой день царь был впечатлен еще больше, когда услышал те же слова на литургии в соборе. Совпадение укрепило его веру в победу. Впоследствии Александр, по собственному признанию, открыл для себя Ветхий Завет и "с жадностью стал поглощать" книги пророков. Когда Наполеон в конце концов был низвержен, русский царь уже не сомневался как в божественном вмешательстве в историю, так и в своей готовности переустроить Европу на строго христианских основаниях. На пути к этой цели у него обнаружились влиятельные союзники.

Война и мир, и снова война

В Царском Селе близ Санкт-Петербурга сохранился, вероятно, единственный в России памятник эпохе Священного союза. Это Белая башня — высокое сооружение в неоготическом стиле, предназначенное для гимнастических упражнений будущего царя Александра II и его братьев. У основания здания — фигуры четырех воинов: русского, немецкого, французского и британского. В 1821 году, когда возводили фундамент, четыре великие силы Европы считались, по крайней мере теоретически, союзными друг другу.

Пока оставался жив Александр I (умер в 1825-м), система взаимопомощи выглядела прочно. На деле же она не учитывала ослабления периферийных империй: Испанской и Османской. Движение за независимость колоний в Новом Свете застало европейских монархов неподготовленными. Они выбрали бездействие: для полноценной консервативной интервенции на огромном расстоянии не хватало ни ресурсов, ни решимости.

Медленное, но неотвратимое крушение османской Турции стало вызовом для архитектуры безопасности, основанной на ценностях союза. Александру I, Фридриху Вильгельму III и австрийскому императору Францу приходилось делать выбор между своей солидарностью как монархов с султаном и христианскими чувствами симпатии к грекам, вставшим на путь борьбы за отделение. Александр I склонялся поддержать то греков, то турок. Зато после смерти царя Россия сразу помогла Элладе обрести независимость. Так логика нерушимости границ была хоть и после колебаний, но все же полностью нарушена.

Революции во Франции и в Бельгии в 1830 году привели к усыханию Священного союза: по размерам он ужался до регионального блока России, Австрии и Пруссии. В таком составе, все слабея, он продержался до середины XIX века, подтачиваемый трениями трех стран между собой. К этому времени уже сменилось поколение тех, кто застал опустошительные наполеоновские войны и больше всего хотел мира. Возможно, поэтому ставка русского царя Николая I на германские государства в противостоянии с покинувшими союз Францией и Великобританией так и не сыграла. Россия и Европа выходили на новый виток своей истории — притом кровопролитный: начиналась Крымская война.

