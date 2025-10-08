Через канал им. Москвы трамваи не будут ходить до утра 9 октября

Вместо трамваев запустили автобус №06 от метро "Сокол" (Гидропроект) до остановки "Братцево"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал им. Москвы с 21:00 до 6:00 четверга, запущен компенсационный маршрут. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

"В ночь с 8 на 9 октября с 21:00 до 6:00 трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал им. Москвы. Маршрут трамвая №6 в это время работать не будет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи будут ходить по укороченному маршруту №6к от остановки "Братцево" через метро "Сходненская" до Восточного моста. Вместо трамваев запущен автобус №06 от метро "Сокол" (Гидропроект) до остановки "Братцево".

Ранее сообщалось, что из-за фильтрации воды введен временный запрет на движение судов по участку канала имени Москвы в Тушинском районе гидросооружений. Специалисты работают над устранением аварии.