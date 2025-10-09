Сенатор Шейкин: важно научить подростков отличать реальность от игры

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Умение отличать реальность от игры важно развивать у молодого поколения, как и понимание того, что информационные технологии не должны стать заменой реальной жизни. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Ранее психиатры впервые описали случай "группового бреда" среди геймеров, сообщили ТАСС в журнале Consortium Psychiatriсum. Геймер в Индии убедил знакомых по онлайн-игре в том, что за ними ведется слежка при помощи ИИ - он и двое других игроков позже стали пациентами психиатров.

"Важно развивать у пользователей - особенно у подростков - умение отличать игру от реальности и понимать, что информационные технологии не должны становиться заменой реальной жизни", - считает сенатор.

По мнению Шейкина, "групповой бред" в цифровых сообществах может формироваться, когда пользователи находятся в замкнутом информационном круге, постоянно подкрепляя одни и те же тревожные убеждения. "Если при этом люди лишены реальных социальных контактов и сна, эмоциональное состояние становится особенно уязвимым", - отметил сенатор.

По данным ВОЗ, взрослому человеку рекомендуется проводить за экраном не более двух-четырех часов в день вне профессиональной деятельности, а для детей и подростков - не более одного-двух часов, подчеркнул Шейкин. При этом он отметил, что важно соблюдать баланс между временем онлайн и офлайн-активностью: физической активностью, живым общением, отдыхом.

"Глобально это не угрожает национальной безопасности напрямую, однако массовое распространение тревожных и конспирологических идей через игровые или социальные платформы действительно может оказывать влияние на общественные настроения, особенно среди молодежи", - считает сенатор.