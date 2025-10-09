Ozon отстранил от работы курьеров за неправомерное отношение к клиенткам

В онлайн-ретейлере уточнили, что им известно о двух таких случаях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Руководство онлайн-ретейлера Ozon отстранило от работы и внесло в черный список курьеров, которые неправомерно использовали личные данные клиенток маркетплейса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе службе Ozon.

"О двух случаях, указанных в обращении, нам известно - эти курьеры были сразу же отстранены и добавлены в черный список. Они не смогут более доставлять заказы для всех сервисов Ozon, ведь их коммуникация с клиентами неприемлема", - прокомментировали в компании.

Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Ксения Горячева направила официальный запрос генеральному директору "Озон холдинг" Дмитрию Киму с просьбой предоставить информацию о мерах, предпринимаемых для защиты персональных данных клиентов и обеспечения их безопасности (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

Поводом для обращения стали сообщения о случаях неправомерного поведения курьеров по отношению к клиенткам. Например, в одном из инцидентов сотрудник службы доставки, получив номер телефона из заказа, использовал его для личной переписки, в ходе которой допустил оскорбления и нецензурные выражения. В другом случае курьер, зная адрес клиентки, проявил агрессию у ее двери и впоследствии продолжил нежелательные контакты, осуществляя многочисленные звонки с разных номеров, рассказала депутат.

Горячева запросила у руководства Ozon информацию о возможности внедрения специализированных программ по защите персональных данных клиентов и разработке новых алгоритмов, повышающих уровень безопасности при обслуживании пользователей.

О механизмах защиты клиентов

В Ozon отметили, что компания постоянно улучшает механизмы защиты данных клиента. Так, с середины 2024 года поэтапно внедряется защита номеров: курьер звонит через защищенный виртуальный номер и не видит настоящий контакт. К сентябрю система заработала для всех курьерских доставок маркетплейса. "Мы продолжаем усиливать обучение, контроль и технические меры, чтобы обеспечить безопасность пользователей", - рассказали в пресс-службе.

Онлайн-ретейлер строго отбирает и обучает курьеров, каждому из них назначен супервайзер, заверили в Ozon. Все конфликтные ситуации тщательно расследуются и при подтверждении виновности курьера проводится разбирательство с участием руководства региона и службы безопасности, возможны меры до прекращения сотрудничества. По каждому случаю собираются показания клиента и курьера, изучаются видеозаписи с регистраторов и камер на территории, при необходимости привлекаются правоохранительные органы и региональные власти, подчеркнули в компании.