Шуфутинский опроверг слухи о своей болезни и операции

Заслуженный артист РФ отметил, что чувствует себя замечательно

Редакция сайта ТАСС

Михаил Шуфутинский © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский опроверг информацию о наличии у него онкологического заболевания и операции, отметив, что чувствует себя замечательно. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Кто-то придумывает это для того, чтобы поймать хайп. Должен разочаровать этих людей. Все совершенно нормально у меня. Я первый раз слышу об анализах, о каких-то операциях и опухолях. Не дождетесь, я чувствую себя замечательно. Никаких операций не было", - сказал собеседник агентства.

Артист отметил, что сейчас гастролирует по России: 8 октября выступал в Екатеринбурге, а 9 октября дает концерт в Челябинске. Он также пошутил, что не видит на своем теле следов от операции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артиста госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание и провели операцию. Помощница Шуфутинского в беседе с ТАСС также опровергла эту информацию.