Прощание с Алексеем Бартошевичем пройдет 13 октября в Учебном театре ГИТИСа

Театральный критик умер 8 октября в возрасте 85 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным деятелем науки РФ театроведом и театральным критиком Алексеем Бартошевичем состоится 13 октября в Учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИС. Об этом сообщил ТАСС ректор учебного заведения заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский.

Бартошевич умер 8 октября в возрасте 85 лет.

"Прощание состоится в понедельник в Учебном театре ГИТИСа", - сказал собеседник агентства.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. В 1961 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа, в 1964 году - аспирантуру. С 1987 по 1991 год был секретарем Союза театральных деятелей СССР, с 1989 по 2020 год возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. В 1985 году стал доктором искусствоведения, профессор (1986), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Автор трудов о Шекспире и современном театре, лауреат премий К. С. Станиславского, "Чайка", "Фигаро" и специальной премии "Золотая маска" (2020).