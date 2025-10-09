Минздрав: по лечению выброшенной из окна в Уфе девочки провели консультации

Ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Медики провели операцию девочке, выброшенной из окна четвертого этажа собственным отцом в Уфе, она находится в тяжелом состоянии. Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники Рошаля провели телемедицинские консультации с медиками из Башкортостана и выработали тактику лечения. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Ребенок в тяжелом состоянии, уже проведено оперативное вмешательство, телемедицинские консультации со специалистами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники Рошаля, выработана тактика ведения", - сообщил он.