Врачи борются за жизнь выброшенной из окна девочки. Главное о трагедии в Уфе
Редакция сайта ТАСС
07:31
В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил двухлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион.
- Мужчина задержан и доставлен в полицию. Он находится в психически нестабильном состоянии, в его поведении есть странности, сообщили в правоохранительных органах.
- По предварительным данным, он состоял на учете в психдиспансере.
- Семья считалась благополучной и не состояла на учете, сообщили в городских структурах.
Пострадавшая
Реакция
- Мэр города Ратмир Мавлиев обещал оказать необходимую помощь.
- Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
- Допрашиваются очевидцы, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.
- Прокуратура проводит проверку в связи с происшествием.
- На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Рустам Ишмухаметов.