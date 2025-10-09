Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Врачи борются за жизнь выброшенной из окна девочки. Главное о трагедии в Уфе

Редакция сайта ТАСС
07:31
© Официальный Telegram-канал СУ СК России по Республике Башкортостан

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил двухлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион.
  • Мужчина задержан и доставлен в полицию. Он находится в психически нестабильном состоянии, в его поведении есть странности, сообщили в правоохранительных органах.
  • По предварительным данным, он состоял на учете в психдиспансере.
  • Семья считалась благополучной и не состояла на учете, сообщили в городских структурах.

Пострадавшая

  • Ребенок с телесными повреждениями доставлен в детскую больницу № 17.
  • По данным прокуратуры, девочка находится в крайне тяжелом состоянии. 
  • Сейчас она в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Реакция

  • Мэр города Ратмир Мавлиев обещал оказать необходимую помощь.
  • Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
  • Допрашиваются очевидцы, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.
  • Прокуратура проводит проверку в связи с происшествием. 
  • На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Рустам Ишмухаметов.
 
РоссияБашкортостан