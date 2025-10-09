Статья

Врачи борются за жизнь выброшенной из окна девочки. Главное о трагедии в Уфе

Редакция сайта ТАСС

В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил двухлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Ребенок находится в тяжелом состоянии в больнице.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

В момент инцидента отец с дочерью находились в квартире вдвоем, мать со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион.

Мужчина задержан и доставлен в полицию. Он находится в психически нестабильном состоянии, в его поведении есть странности, сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, он состоял на учете в психдиспансере.

Семья считалась благополучной и не состояла на учете, сообщили в городских структурах.

Пострадавшая

Ребенок с телесными повреждениями доставлен в детскую больницу № 17.

По данным прокуратуры, девочка находится в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас она в операционной. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

Реакция