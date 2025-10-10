Медики оценили состояние девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Состояние трехлетнего ребенка остается тяжелым

Редакция сайта ТАСС

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Состояние трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна четвертого этажа в Уфе, остается крайне тяжелым. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

Читайте также

Врачи борются за жизнь выброшенной из окна девочки. Главное о трагедии в Уфе

По данным ведомства, 9 октября девочку прооперировали, она находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники Рошаля провели телемедицинские консультации с медиками из Башкортостана и выработали тактику лечения.

"Нет изменений, крайне тяжелое состояние", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже по улице Ульяновых свою дочь, девочку госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при задержании отец девочки вел себя неадекватно, не мог говорить. По предварительным данным, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на учете не состоял.

Семья считалась благополучной, отец работал электриком, мать - преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошел в первый класс. Мать с мальчиком в момент совершения покушения на девочку находились в Калининграде в санатории на плановой реабилитации ребенка.