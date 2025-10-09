Семье выброшенной отцом из окна в Уфе девочки окажут психологическую помощь

Об этом сообщили в Минздраве республики

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Специалисты в Уфе окажут психологическую помощь родственникам трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна четвертого этажа, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"Будет оказана психологическая помощь маме и родственникам [девочки], если это потребуется", - сказала собеседница агентства.