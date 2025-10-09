Выброшенную отцом из окна в Уфе девочку прооперировали

Она в реанимации

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Врачи прооперировали трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе. Ребенок находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"[Девочку] прооперировали, операция шла два часа. Состояние крайне тяжелое, [ребенок] в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина, сотрудники аппарата омбудсмена взяли на контроль инцидент с девочкой. "[На месте работают] следственные органы, все органы профилактики, сотрудники аппарата [омбудсмена также] работают на месте, вопрос взяли на контроль. Самое главное, чтобы девочка поправилась", - сказала собеседница агентства.