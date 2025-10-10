В Уфе стабилизировали состояние выброшенной отцом из окна девочки

Матери и брату пострадавшей окажут психологическую и психотерапевтическую поддержку

Редакция сайта ТАСС

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Врачи стабилизировали состояние трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна четвертого этажа дома в Уфе. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Читайте также

Врачи борются за жизнь выброшенной из окна девочки. Главное о трагедии в Уфе

"На данный момент девочка находится в крайне тяжелом состоянии, врачам удалось стабилизировать ее состояние. По маленькой пациентке было проведено уже три телемедицинские консультации с федеральными центрами, планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра имени Леонида Рошаля", - написал министр.

Он отметил, что матери и брату пострадавшей девочки окажут психологическую и психотерапевтическую поддержку. Для этого специалисты Республиканского психотерапевтического центра готовы выехать в ГДКБ №17, когда они вернутся в Уфу. В любое время психологи также готовы проконсультировать их по телефону доверия.