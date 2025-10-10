Мать выброшенной отцом из окна девочки вылетит в Уфу 11 октября

Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Мама трехлетней девочки, выброшенной накануне отцом из окна четвертого этажа в Уфе, вылетит на самолете из Калининграда в Уфу 11 октября. Об этом ТАСС сообщили в администрации Уфы.

"Девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы помочь ребенку, прогнозов пока не дают, ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения республики. Мама девочки со старшим сыном сейчас в Калининграде, мальчик проходит реабилитацию в санатории, завтра они вылетят в Уфу. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также держит вопрос на личном контроле, семье девочки окажут необходимую помощь после выяснения потребностей. Сейчас важно, чтобы девочка поправилась", - сообщили в администрации Уфы.