Выбросивший из окна дочь житель Уфы не ответил на вопросы следователя и судьи

Мужчину направят на психиатрическую экспертизу

© Официальный Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Арестованный на два месяца в Уфе по подозрению в покушении на жизнь собственной трехлетней дочери мужчина со вчерашнего дня не ответил ни на один вопрос следователя и судьи. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, он продолжает вести себя неадекватно.

"Он не разговаривает, ни на один вопрос следователя со вчерашнего дня не ответил, на вопросы судьи не ответил. Он мычит, делает странные телодвижения, стучит ногами, гримасничает, показывает неприличные жесты. Он свое мнение никак не выразил, никто не знает, согласен он [с позицией обвинения] или нет. Его направили в СИЗО и направят на психиатрическую экспертизу", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что результаты анализов и экспертиз, взятых при задержании, еще не готовы, специалисты ждут заключения экспертов.

В пятницу прокуратура Башкирии и объединенная пресс-служба судов республики опубликовали видео из зала суда, где отцу пострадавшей девочки избрали меру пресечения. На кадрах видно, что мужчина не отвечает на заданные судьей вопросы, не называет своего имени, гримасничает. Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что при задержании мужчина вел себя неадекватно, лежал на полу и не мог говорить.

По версии следствия, утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых свою дочь, девочку госпитализировали с травмами в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали, врачам удалось стабилизировать ее состояние. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), отца девочки заключили под стражу. По предварительным данным, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на учете не состоял.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, семья считалась благополучной, отец работал электриком, мама - преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошел в первый класс. Мама с мальчиком в момент совершения покушения на девочку находились в Калининграде в санатории на плановой реабилитации ребенка.