В "ЛизаАлерт" рассказали истории спасения людей на морозе

Руководитель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев, в частности, вспомнил о спасении мужчины, который провел 16 дней на холоде на болотах Ленинградской области без обуви

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. История спасения мужчины, который провел 16 дней на холоде на болотах Ленинградской области без обуви, и случай со спасением лежачей на морозе трое суток женщины стали одними из самых запоминающихся историй, рассказал ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Я вспоминаю про историю, которая происходила в чуть более теплом климате и в очень позитивной атмосфере роста грибов и ягод - когда можно потреблять достаточное количество даров леса. Это было в Ленинградской области, но это очень холодные ночи. Человек, лишившийся обуви чуть ли не в первую ночь, в болоте потерял сапоги, остался босиком. [Он провел в лесах] 16 дней - живой", - поделился Сергеев воспоминаниями и отметил, что у мужчины были все необходимые для выживания вещи, кроме тепла.

Другой чудесный пример выживания - обнаружение живым лежачего человека, который провел на земле трое суток. "Все, что мы знаем про физиологию, говорит о том, что это невозможно, но <...> он лежит три дня, в снегу в минус 10, живой", - рассказал он.

Также трое суток в Московской области провела на морозе лежачая пожилая женщина, ее нашли живой.

Еще один пожилой мужчина, который прежде уже терялся, "рецидивист", как называют таких поисковики, девять дней провел в труднопроходимых лесах в Дмитровском районе Московской области. "Так бывает, когда люди показывают чудеса выносливости. Мы всегда верим в чудеса, потому что мы не знаем, как измерить края этой выносливости", - заключил Сергеев.