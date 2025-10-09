Статья

"Они никак не могут подать сигнал": что может происходить с пропавшими Усольцевыми в тайге

Вторую неделю под Красноярском не прекращаются поиски семьи Усольцевых, пропавших в горно-таежной местности на юго-востоке от краевого центра. До сих пор поисковики не сумели обнаружить никаких следов исчезнувших туристов. Корреспондент ТАСС побеседовал с известным охотником-профессионалом и писателем Борисом Наконечным и охотником Александром Багаевым о том, что могло с ними произойти и как могут выживать люди, заблудившиеся в сибирской тайге

Ушли по "дурнине"?

В советское время в поселке Кутурчин, откуда 28 сентября ушли в свой поход с пятилетней дочерью Ариной Сергей и Ирина Усольцевы, существовал леспромхоз. Масштабные лесозаготовки оставили сеть таежных дорог, по которым тяжелая техника таскала хлысты деревьев. Ныне эти дороги ведут в никуда, переплетаясь причудливым лабиринтом.

Борис Наконечный (который долгое время работал топографом в бассейнах сибирских рек, на побережье Охотского моря, с 1970 года занимался промысловой охотой, отлично знает сибирскую тайгу, сам неоднократно бывал в сложных ситуациях, его родным дважды сообщали о его гибели в тайге) предполагает, что Усольцевы, заблудившись, могли уйти по заброшенной лесовозной дороге. "Это очень тяжелая местность как для охотника, так и для туриста", — отмечает писатель, который в один из сезонов охотился в этой местности.

Заблудившийся человек в надежде выбраться к населенному пункту может долго пробираться по такой, зачастую уже заросшей молодыми деревьями ("дурниной") дороге, а выйти лишь к месту, где некогда лесорубы формировали пакеты (стопы бревен одинаковой длины, скрепленные стропами) из стволов деревьев.

В условиях плохой погоды, а к вечеру 28 сентября зарядила метель, заблудившись и находясь поэтому в шоковом состоянии, легко было двинуться этим путем. Спрогнозировать, как долго пропавшая семья шла по нему, на каком перекрестке свернула и свернула ли, — невозможно.

"Это настолько проблематично — представьте, что они шли по плохой дороге и решили, что с нее надо убираться, так как невозможно идти. И свернули прямо в лес. Они там где-то кружили, натыкались на препятствия. Хаотичное поведение, которое образовалось после первых физических и психологических нагрузок", — отметил писатель.

По его словам, в подобной ситуации, даже имея туристический опыт, человек будет очень сильно волноваться. "80% вероятности, что выбор направления был неправильным", — говорит охотник.

Они где-то рядом?

Наконечный предполагает, что, блуждая в поисках выхода, туристы неизбежно обессилели. Тем более что с огромной долей вероятности Усольцевым по очереди пришлось нести пятилетнюю дочку на руках.

Учитывая данный факт, совсем далеко уйти Усольцевы не могли — они напуганы, ребенок и страх за него сковывают передвижение семьи, полагает эксперт. Вероятно, что родители находятся в тяжелом психологическом и даже угнетенном паническом состоянии.

"Сомнительно, что мужчина не взял хотя бы спички. Можно наломать веток. Но даже ночевки у костра вызывают истощение", — отметил Наконечный.

Наконечный предполагает, что, не имея топора, они вынуждены были переходить с места на место, когда вокруг кончалось топливо, которое можно добыть руками. А потом мог исчезнуть и огонь. При этом истощение, неизбежное на второй неделе блужданий, отсутствие огня не позволяет им подать сигнал, даже если где-то рядом пролетает поисковый дрон.

"К тому же спички могли закончиться, подмокнуть, что тоже делает невозможным подачу сигнала", — отметил эксперт.

Обессиленные люди, возможно, не могут услышать поисковиков, даже если те будут проходить в 50–100 метрах от их убежища. По свежим данным Следственного комитета, место, с которого был последний сигнал с телефона Сергея Усольцева, находится в семи километрах от Кутурчина.

Что едят и как греются?

Основной пищей в это время года в тайге могут быть ягоды. К сожалению, это низкокалорийный продукт питания, дающий мало энергии. Долго на той же бруснике продержаться невозможно. Вода в тайге есть, отмечает охотник, выпадает снег, есть лужи, могут встречаться ручейки.

Осложняет положение холод — в окрестностях Кутурчина температура сейчас ниже нуля, периодически идет снег. А путешественники, по словам очевидцев, были легко одеты.

"Если глава семьи турист, то он знает некоторые способы, как противодействовать холоду. Нагребать кучи мха, травы, делать шалаш. Это не трудно. С помощью ножа сделать остов шалаша из молодых стволов, хвойными лапами, сухой травой и мхом заложить. В таком шалашике, прижавшись друг к другу, можно хоть как-то согреться. Скорее всего, они построили такое сооружение", — предположил Наконечный.

Нападут ли хищники?

По сводкам поисковых групп прошла информация, что у Кутурчина бродят медведи, встречаются стаи волков. Наконечный отмечает, что медведи осенью стараются набрать больший вес перед зимней спячкой и более агрессивны, чем летом. Косолапые опасны, но вероятность их нападения на группу из нескольких человек небольшая.

Вероятность нападения волков, численность которых в последние годы значительно выросла, также очень невысока.

"Они вряд ли станут нападать. Особенно на двух взрослых человек", — подчеркнул Наконечный.

С ним согласен и еще один охотник из региона — Александр Багаев. Опытным таежникам известно, что бурые медведи обычно не нападают на людей, — осторожность по отношению к человеку заложена в звере самой природой, — в норме они стараются держаться от человека на расстоянии и не попадаться на глаза ни в коем случае.

Случающиеся нападения чаще всего связаны с защитой или совершаются больными и ослабленными животными. Кроме того, группа людей производит больше шума, чем один, а медведи стараются держаться подальше от громких звуков.

"Шатуны, старые, больные, подранки, они нападают, но это редкие и крайние случаи. Медведица с медвежатами также не склонна к нападению, она отпугивает человека, защищая медвежат, все время сохраняя дистанцию и подготавливая ситуацию, безопасную для увода медвежат", — рассказал Багаев.

Аналогичная история с волками — это осторожный хищник, старающийся держаться подальше от человека. Исключением может быть больной бешенством зверь, голодная или учуявшая кровь жертвы стая.

"Как правило, у них паническая реакция при обнаружении свежего следа человека. Даже старую буранницу — след от снегохода — волки пересекают, не сразу решившись на это, с крайней осторожностью. В условиях тайги волки могут напасть, только оказавшись в безвыходной ситуации, например, оказавшись в капкане, петле", — добавил Багаев.

Надежда пока есть, а результат, считает Борис Наконечный, может принести сплошное прочесывание местности.

Андрей Мармышев