Коков назвал Ефрема Амирамова человеком с большим сердцем

Народного артиста Кабардино-Балкарии многие знали лично и любили, заявил глава республики

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Народный артист Кабардино-Балкарии (КБР) Ефрем Амирамов, который умер в Нальчике, был человеком с большим сердцем, которого многие знали лично и любили, отметил глава КБР Казбек Коков.

"Последние дни Ефрем Григорьевич провел на своей малой родине - в Нальчике, который всегда любил, куда часто приезжал, о котором всегда вспоминал в своих песнях и интервью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ефрема Григорьевича. В памяти жителей Кабардино-Балкарии он навсегда останется человеком с большим сердцем, другом, которого любили и лично знали многие", - написал Коков в своем Telegram-канале.

По информации ТАСС, Амирамов умер на 70-м году жизни в Республиканской клинической больнице КБР в результате болезни.

Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем - Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика", где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.