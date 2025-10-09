ЛГБТ-активистку Казанцеву внесли в список террористов и экстремистов

Ее ранее заочно арестовали за нарушение правил деятельности иностранного агента и объявили в розыск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) Александра Казанцева (признана в РФ иноагентом), заочно арестованная в России, внесена в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Читайте также

Иностранные агенты в российском законодательстве. История статуса и его применение

"Казанцева Александра Николаевна, 28.08.1986 г. р., г. Москва", - говорится в сообщении.

26 сентября 2025 года суд в Москве заочно арестовал активистку за нарушение правил деятельности иностранного агента и объявил в розыск.