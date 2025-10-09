В Дагестане после массовой драки усилят разъяснительную работу с подростками

Соответствующее поручение дал глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 10 октября./ТАСС/. Власти Дагестана после массовой драки школьников в Махачкале проведут разъяснительную работу с подростками. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова.

"В образовательных учреждениях Дагестана проведут разъяснительную работу с подростками. Соответствующее поручение дал Сергей Меликов. Он напомнил о драке подростков в Махачкале, в которой, по данным МВД Дагестана, участвовали учащиеся нескольких школ столицы. Как рассказал Сергей Меликов, случившееся - прежде всего результат недостаточной воспитательной работы со школьниками", - говорится в сообщении.

По словам главы Дагестана, многие участники драки занимались в спортивных секциях, где должна царить атмосфера высокой дисциплинированности, нравственности, личной и коллективной ответственности.

"Разбор этого инцидента должен быть произведен в том числе с привлечением родителей учеников и спортивного сообщества. Вы посмотрите, что творится. Мы что, действительно хотим, чтобы здесь возникла ситуация, как в одном известном сериале? Но у нас могут быть гораздо более тяжелые последствия", - цитирует пресс-служба слова руководителя республики.

Драка произошла рядом с лицеем города 1 октября. Участниками конфликта стали не менее 10 человек - ученики трех разных образовательных учреждений. Шесть из них были доставлены в полицию, двое госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).