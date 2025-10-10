Министр строительства высоко оценил подготовку Магаданской области к зиме

Ирек Файзуллин также отметил жилищное строительство в регионе, где дальневосточники могут купить жилье по льготной ипотеке с процентной ставкой под 2% даже на вторичном рынке

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, на которой высоко оценил подготовку региона к наступлению холодов и отопительному сезону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На встрече Ирек Файзулин обсудили с главой региона региональное развитие в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а также модернизацию коммунальных и социальных объектов в Магаданской области. По словам главы Минстроя РФ, регион продемонстрировал высокую степень готовности к наступлению холодов. К прохождению осенне-зимнего периода 2025 - 2026 годов подготовлено 1,6 тыс. единиц жилищного фонда, порядка 240 социальных объектов, около 50 котельных, 1,2 тыс. коммунальных сетей. Стороны уделили внимание работе по исполнению поручений президента, возведению новых объектов и снижению требований при прохождении госэкспертизы в сфере строительства до момента определения сведений об источнике и размере финансирования", - сказали в пресс-службе.

Также было отмечено жилищное строительство в области, где дальневосточники могут купить жилье по льготной ипотеке с процентной ставкой под 2% даже на вторичном рынке. "За восемь месяцев 2025 года введено 13,8 тыс. кв. м жилья", - рассказали в пресс-службе правительства региона.