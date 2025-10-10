В Мурманской области восстановили доступ к интернету после аварии
Редакция сайта ТАСС
07:04
МУРМАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Ростелекома" устранили последствия аварии на магистральных линиях в Мурманской области и восстановили доступ к интернету, который был затруднен на севере региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Услуги связи восстановлены в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
О проблеме с доступом в интернет провайдеры сообщили 9 октября. Восстановить услуги связи удалось за ночь. Аварийные бригады работали в усиленном режиме.