В Мурманской области восстановили доступ к интернету после аварии

Возобновить услуги связи удалось за ночь

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Ростелекома" устранили последствия аварии на магистральных линиях в Мурманской области и восстановили доступ к интернету, который был затруднен на севере региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Услуги связи восстановлены в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

О проблеме с доступом в интернет провайдеры сообщили 9 октября. Восстановить услуги связи удалось за ночь. Аварийные бригады работали в усиленном режиме.