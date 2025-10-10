Реклама на ТАСС
В Мурманской области восстановили доступ к интернету после аварии

Возобновить услуги связи удалось за ночь
07:04

МУРМАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Ростелекома" устранили последствия аварии на магистральных линиях в Мурманской области и восстановили доступ к интернету, который был затруднен на севере региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Услуги связи восстановлены в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

О проблеме с доступом в интернет провайдеры сообщили 9 октября. Восстановить услуги связи удалось за ночь. Аварийные бригады работали в усиленном режиме. 

