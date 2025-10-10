В Баку сообщили об освобождении из-под ареста экс-директора Театра сатиры

По утверждению агентства Minval Politika, этот шаг предпринят в ответ за изменение меры пресечения в отношении исполнительного директора агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых

Редакция сайта ТАСС

Мамедали Агаев © Сергей Бобылев/ ТАСС

БАКУ, 10 октября. /ТАСС/. Российская сторона освободила задержанного ранее в Москве экс-директора Московского театра сатиры Мамедали Агаева. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Minval Politika со ссылкой на собственные источники.

Читайте также

Что известно об уголовных делах против директоров театров РФ

По утверждению агентства, этот шаг предпринят в ответ за изменение меры пресечения в отношении исполнительного директора агентства "Sputnik Азербайджан" Игоря Картавых, который был задержан в начале июля правоохранительными органами Азербайджана и арестован на четыре месяца по обвинению в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, добытого преступным путем

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил "Коммерсанту", что суд в Азербайджане освободил Картавых. Позднее гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил, что Картавых изменена мера пресечения на домашний арест и он сейчас находится в Баку.

Агаева задержали 28 августа. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.