В Киеве из-за перебоев с электричеством увеличили наряды спецназа полиции

В ночь на 10 октября в городе произошла серия взрывов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Наряды спецназа полиции, патрульных, взрывотехников и сотрудников других служб увеличены в Киеве из-за перебоев с электро- и водоснабжением из-за взрывов. Об этом сообщили в столичной полиции.

"Полиция Киева увеличила количество нарядов во время частичного блэкаута", - говорится в Telegram-канале полиции.

Сейчас на улицах города увеличено число сотрудников районных управлений полиции, спецназовцев, взрывотехников, кинологов с собаками и сотрудников других служб.

В ночь на пятницу в Киеве произошла серия взрывов. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию сложной и сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением города. По данным издания "Страна", взрывы, в частности, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.

Из-за блэкаута в украинской столице власти сообщали о перебоях в работе метрополитена, движении пригородных поездов, троллейбусов и трамваев, которые привели к транспортному коллапсу.