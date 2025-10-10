Посольство РФ на Филиппинах: данных о пострадавших при землетрясении россиянах нет

Сотрудники диппредставительства сделали запросы в компетентные органы

БАНГКОК, 10 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Посольство РФ на Филиппинах не располагает информацией о россиянах, пострадавших в результате землетрясения на юге республики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе диппредставительства.

"В связи с землетрясением 10 октября на Филиппинах посольство, запросив местные компетентные органы, не располагает в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане", - сказал собеседник агентства.

Землетрясение на Филиппинах магнитудой 7,4 было зафиксировано в 09:43 по местному времени (04:43 мск). Очаг залегал на глубине 23 км.

Под ударом стихии оказались провинции Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао. По данным телеканала ABS-CBN News, в результате землетрясения погибли два человека.