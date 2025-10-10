У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3

БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 60 км к северо-востоку от города Мати. Очаг залегал на глубине 62 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

30 сентября у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9, погибли по меньшей мере 72 человека.