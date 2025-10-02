GMA News: число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 72

По данным телеканала, стихийное бедствие на севере Себу повлияло на жизнь 170 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 2 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах в провинции Себу возросло с 69 до 72, пострадали 294. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на национальный совет по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий.

По его данным, землетрясение на севере Себу повлияло на жизнь 170 тыс. человек, порядка 20 тыс. из них были вынуждены покинуть свои дома. Местные власти информировали, что из-за подземных толчков были разрушены некоторые здания.

В посольстве РФ на Филиппинах ТАСС ранее сообщили, что у диппредставительства нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения. Российские дипломаты также запросили данные у местных компетентных органов.

В провинции Себу в среду было объявлено чрезвычайное положение. Больше всего людей погибло в городе Бого с населением 90 тыс. человек на севере провинции, а также в муниципалитетах Сан-Ремихио и Меделлин. Из-за большого количества пострадавших их доставляли в медучреждения расположенного южнее города Себу, который является столицей одноименной провинции. Президент республики Фердинанд Маркос - младший заявил, что правительственные ведомства задействованы в восстановлении инфраструктуры и оказании помощи населению региона, а сотрудники бюро противопожарной защиты проводят поисково-спасательные операции.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин информировал, что очаг землетрясения залегал на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого. Подземные толчки магнитудой 6,9 были зарегистрированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск), впоследствии было зафиксировано более 2,3 тыс. афтершоков магнитудой от 1 до 5.