В Киеве к зданию Верховной рады привезли биотуалеты из-за отсутствия воды

Украинским депутатам также предоставили техническую воду для бытовых нужд

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Здание Верховной рады в Киеве осталось без водоснабжения, для нужд депутатов организован подвоз технической воды в цистерне, также в правительственный квартал привезли биотуалеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Сейчас возле Верховной рады. Специальная машина привезла техническую воду для бытовых нужд парламента", - написала она, опубликовав соответствующие фотографии и видеозаписи.

По словам Геращенко, ее фракция направила запрос властям страны о сроках восстановлении водоснабжения. "Премьер [Украины Юлия Свириденко] пообещала, что к вечеру водоснабжение в Киеве появится", - отметила Геращенко. Позднее она опубликовала еще один снимок - грузовика с биотуалетами в кузове - и отметила, что "продолжает репортаж о жизни правительственного квартала в Киеве". "Привезли биотуалеты", - подытожила Геращенко.

Ранее Свириденко сообщила о "существенных повреждениях энергетической инфраструктуры" в ряде регионов Украины. В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После поступила информация об отключениях света в Киеве и столичном регионе, а также в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.