Тело Алексея Бартошевича кремируют

Театральный критик умер 8 октября в возрасте 85 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Тело заслуженного деятеля науки РФ театроведа и театрального критика Алексея Бартошевича подвергнут кремации. Об этом сообщил ТАСС ректор ГИТИСа заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский.

Бартошевич умер 8 октября в возрасте 85 лет. Прощание с ним пройдет 13 октября в Учебном театре ГИТИСа.

"Будет кремация. Прощание начнется в 10 и продлится до 12", - сообщил собеседник агентства, не уточнив кладбище, на котором захоронят прах покойного.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. В 1961 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа, в 1964 году - аспирантуру. С 1987 по 1991 год был секретарем Союза театральных деятелей СССР, с 1989 по 2020 год возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. В 1985 году стал доктором искусствоведения, профессор (1986), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Автор трудов о Шекспире и современном театре, лауреат премий К. С. Станиславского, "Чайка", "Фигаро" и специальной премии "Золотая маска" (2020).

В новость внесена правка (19:55 мск) - передается повторно с исправлением имени в заголовке, верно - Алексея.