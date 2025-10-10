Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться с Украины домой

Первая леди США ранее сообщила о воссоединении с семьями восьми украинских детей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первая леди США Мелания Трамп помогла российской девочке вернутся с Украины домой. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей" - написал он в своем посте в X.

Ранее Трамп заявила, что Россия и Соединенные Штаты обеспечили за минувшие сутки воссоединение с родителями восьми детей с Украины, которые были разлучены с семьями из-за боевых действий.

Она также рассказала,что обсудила с президентом России Владимиром Путиным тему украинских детей, находящихся в РФ. По ее словам, Путин ответил на ее письмо, выразив готовность взаимодействовать с Трамп напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей.

Упомянутое письмо Трамп было передано Путину во время саммита РФ и США на Аляске, который состоялся 15 августа. В этом послании первая леди США призвала президента России к защите детей, отметив, что он способен сделать это "одним росчерком пера".