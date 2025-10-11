Дочь попавшего в плен бойца рассказала, как украинцы пытались ее завербовать

Татьяна сообщила, что, несмотря на угрозы украинской стороны, она все время была на связи с российскими силовиками

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы пытались завербовать семью российского военнослужащего, попавшего в плен. Об этом ТАСС рассказала дочь бойца Татьяна.

"Они прислали в Telegram-канал, причем маме, фото с папой, где он сидит в робе в лагере. А внизу фото задание - сфотографировать административное здание, номера машин, сотрудников МВД, ФСБ", - сказала она.

Татьяна добавила, что, несмотря на угрозы украинской стороны, она все время была на связи с российскими силовиками. "Если бы не их поддержка, мне кажется, мы бы сошли с ума", - добавила она.

Ранее ТАСС сообщали в силовых структурах, что семье военнослужащего Василия из города Стерлитамака в Башкирии удалось вернуть его из украинского плена, не поддавшись на шантаж со стороны украинских спецслужб и вовремя обратившись в правоохранительные органы.