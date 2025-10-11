В НЦЭЛС не нашли подтверждений слов Трампа о связи парацетамола и аутизма

В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Казахстана готовы провести исследования этой темы

АСТАНА, 11 октября. /ТАСС/. Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Казахстана не располагает убедительными научными данными, подтверждающими утверждения президента США Дональда Трампа о том, что прием беременными парацетамола вызывает аутизм у детей. В стране такие случаи не фиксировались, но в республике готовы провести собственные исследования и пересмотреть риски в случае появления достоверных сведений, сообщили ТАСС в центре.

"Сообщения о возможной связи между применением парацетамола (в США препарат называется Tylenol - прим. ТАСС) при беременности и повышенным риском развития аутизма у детей были зарегистрированы и активно обсуждаются в научной и регуляторной среде. На сегодняшний день достоверных сигналов или сообщений, подтверждающих такую причинно-следственную связь на национальном уровне, в НЦЭЛС не поступало", - сообщили в центре.

Там также добавили, что собственные исследования на национальном уровне по этой теме не проводились. "В случае получения официальных рекомендаций от международных регуляторных органов (FDA, EMA, ВОЗ и других) или появления убедительных доказательств такой связи вопрос о проведении национальных исследований или пересмотре оценки риска будет рассмотрен в установленном порядке", - отметили в центре.

В центре уточнили, что "в рамках мониторинга нежелательных реакций на лекарственные средства в Казахстане не зафиксировано достоверных сообщений о развитии аутизма у детей вследствие приема парацетамола матерями во время беременности". Также в НЦЭЛС указали, что централизованной статистики по количеству принимающих парацетамол при беременности не ведется, так как препарат является безрецептурным и может использоваться пациентами самостоятельно. "Следует отметить, что ограничения по применению парацетамола при беременности отражены в инструкциях к лекарству", - указали в центре.

Ранее Трамп заявил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США будет информировать о том, что употребление ацетаминофена (также известен как парацетамол или Tylenol) во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей. Он заявлял, что около 20 лет назад аутизм встречался только у одного из 10 тыс. детей в США. Однако за последние годы этот показатель значительно вырос: теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.