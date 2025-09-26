Правда ли, что прием парацетамола матерью повышает риск аутизма у детей?

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что…
…наконец найден ответ на вопрос, почему растет количество детей, страдающих расстройствами аутистического спектра (РАС). Пользователи считают, что все дело в негативном влиянии парацетамола, который принимают женщины во время ожидания ребенка. Поэтому беременные должны перестать принимать этот препарат.
А что на самом деле?
О связи между приемом парацетамола женщиной во время беременности и повышением риска аутизма у ее ребенка публично заявил американский президент Дональд Трамп. Лидер США призвал строго ограничить прием препарата Tylenol (торговая марка ацетаминофена, или парацетамола, в США).
Детский психиатр, соавтор клинических рекомендаций по расстройствам аутистического спектра, автор ТГ-канала "Детский психиатр говорит" Артем Новиков объяснил ТАСС, что в качестве обоснования таких громких выводов приводится статья, где сообщается о связи между воздействием ацетаминофена и аутизмом. Однако, по словам эксперта, эта работа подвергалась критике научного сообщества за методологические ограничения. Кроме того, ряд крупных исследований, включая японское с участием более 200 тыс. детей, опубликованное позже, не подтвердили наличие связи.
По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарика Яшаревича, чтобы говорить о наличии связи, она должна "последовательно наблюдаться в нескольких исследованиях". Яшаревич подчеркнул, что "отсутствие повторяемости результатов требует осторожности при выводах о причинно-следственной связи между ацетаминофеном и аутизмом".
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, эксперт Научного совета сети клиник "Атлас" Анча Баранова пояснила ТАСС, что число случаев аутизма у детей действительно растет. По словам эксперта, аутизм — это не одно заболевание, а целый комплекс совершенно разных состояний, который складывается под влиянием множества факторов, в том числе генетических. "Важно понимать, что выводы о ацетаминофене, который часто называют парацетамолом, сделаны на основе статистических популяционных наблюдений и опросников, — продолжает профессор. — Обнаруженный тренд можно объяснить наличием каких-либо других факторов, влияющих одновременно и на частоту приема ацетаминофена, и на частоту аутизма. Например, это может быть фактор стресса среди беременных женщин, который негативно влияет на неврологическое здоровье ребенка и одновременно с этим может вызывать болевой синдром, вынуждая женщину принимать обезболивающий препарат. В данном контексте обсуждения роль именно парацетамола сильно преувеличена".
А вот о том, что отказ от приема парацетамола (когда он необходим) может нанести вред матери и ее будущему ребенку, заявили отечественные и зарубежные ученые.
"Вопрос требует дальнейших исследований, но совокупность доступных данных не подтверждает причинно-следственной связи между приемом парацетамола во время беременности и развитием аутизма у ребенка, — заключает психиатр Артем Новиков. — Оснований для запрета препарата нет". Эксперт добавляет, что среди доступных альтернатив обезболивающих и жаропонижающих по показаниям для беременных парацетамол остается наиболее безопасным вариантом. Однако решение о назначении лекарств должно приниматься совместно с лечащим врачом с учетом клинической ситуации.
"Мой профессиональный фокус — именно дети и подростки, в том числе с РАС, и я могу привести множество примеров того, как психическое состояние матери во время и после беременности влияет на благополучие ребенка, — продолжает психиатр. — Матери и так проходят через многое. Нам точно не нужно пугать их "связью приема лекарства и последующего аутизма", усугубляя и без того их шаткое психическое состояние. Тем более что эта "связь" — скорее желание принять желаемое за действительное и выполнить поручение президента США по поиску виновных".
Краткие итоги
Эксперты сходятся во мнении, что убедительных данных, подтверждающих возможную связь между развитием у ребенка аутизма и приемом парацетамола его матерью в период беременности, нет. Более того, врачи обращают внимание, что в некоторых ситуациях назначение этого препарата необходимо, а отказ от него может привести к неблагоприятным последствиям. Однако принимать любые лекарственные средства во время беременности необходимо в умеренных дозах и только по согласованию с лечащим врачом.
