В Брюсселе предложили авиаперевозчикам отменить рейсы из-за забастовки

В диспетчерской службе района полетной информации "Брюссель" назвали забастовку "форс-мажорным обстоятельством"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Два действующих в Брюсселе пассажирских аэропорта предложили авиакомпаниям отменить рейсы в бельгийскую столицу 14 октября в связи с общенациональной забастовкой. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Брюссель", отвечающей за воздушный трафик над страной.

В службе назвали забастовку "форс-мажорным обстоятельством". "Забастовка серьезно повлияет на уровень укомплектования смен, потому авиакомпании обязаны отменить свои прибывающие и вылетающие рейсы в указанное время", - сказал собеседник агентства, говоря о работе аэропорта Шарлеруа.

Национальный аэропорт Брюсселя, по его словам, также рекомендует перевозчикам "соответствующим образом сократить полетную программу", указывая на то, что численность работников в сменах 14 октября "будет серьезным образом сокращена". "Кроме того, национальный аэропорт не будет выполнять местные рейсы", - заметил собеседник агентства. Действуют подобные предупреждение с позднего вечера 13 октября до конца суток 14 октября.

Ранее сообщалось, что запланированная на 14 октября забастовка, организованная бельгийскими профсоюзами в знак протеста против правительственного плана экономии, окажет серьезное воздействие на функционирование главной воздушной гавани страны.

Общенациональная забастовка вызвана планами правительства Бельгии сократить бюджет на социальные выплаты и пенсии в общей сложности на €3 млрд в год. Всеобщая забастовка уже проходила в королевстве несколько раз в течение года. По данным крупнейших профсоюзных организаций страны, в январской стачке приняли участие более 100 тыс. человек.