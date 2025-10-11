Регионы ДФО направили более 12 млрд рублей на помощь ДНР за три года

В 2025 году работа на подшефных территориях продолжается

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Более 12 млрд рублей направили регионы Дальнего Востока на восстановление Донецкой Народной Республики за три года. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"За субъектами Дальнего Востока в ДНР закреплено 26 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях, где проживает более 222 тыс. человек. <...> В целом за три года регионы Дальнего Востока на помощь ДНР направили более 12 млрд рублей", - сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что в 2024 году было охвачено 253 объекта на 3,5 млрд рублей, в 2023 году работы велись на 271 объекте на 3,8 млрд рублей, в 2022 году регионы Дальнего Востока работали на восстановлении 320 социальных объектов в Донецкой Народной Республике на сумму более 2,3 млрд рублей.

По его словам, в 2025 году работа на подшефных территориях продолжается. Уже завершено почти 90% - работы велись на 178 объектах, из которых 159 уже завершены. "Восстановлено 3 больницы, 13 школ, 5 детских садов, 7 детских и спортивных площадок. Это не только объекты, но и дороги. В этом году восстановлено 94,5 тыс. кв. м дорог. Также идет восстановление водопроводов. В этом году выполнены работы на более 4 км водопроводов. До конца года предстоит закончить еще 19 объектов. Люди на Донбассе возвращаются в дома - значит, все не зря", - сказал он.

Трутнев ответил, что с 2022 по конец 2024 года субъектами ДФО было направлено 1,4 тыс. т гуманитарной помощи и было закуплено 117 автомобилей и специальной техники. Более 8,6 тыс. детей получили оздоровительный отдых.

Полный текст интервью будет опубликован 14 октября.