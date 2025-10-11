В Сочи и Сириусе продлили еще на сутки наивысший уровень погодной опасности

Ожидаются ливни в сочетании с грозой, местами град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Наивысший уровень погодной опасности - красный, ранее объявленный синоптиками в Сочи и на федеральной территории Сириус, продлили еще на сутки. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Наивысший уровень погодной опасности продлен еще на сутки - до полуночи понедельника, 13 октября", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в этот период ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, местами град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. "Местами сильные ливни и очень сильный дождь, в высокогорьях очень сильный снег, на реках резкие подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок", - пояснили в Гидрометцентре РФ. Кроме того, синоптики подчеркивают риск схода селевых потоков малого объема и опасность формирования смерчей над морем.

Красный уровень является наивысшим в шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф. Данный уровень появляется на прогностических картах крайне редко.

Изначально данный уровень на территории Сочи и Сириуса действовал до сегодняшнего вечера, а затем был пролонгирован до 02:00 мск воскресенья.

О непогоде в Сочи

Залповые ливни обрушились на Сочи и Сириус в минувший четверг, в результате непогоды на федеральной территории подтопило дороги и придомовые территории, две семьи эвакуированы в пункт временного размещения. На фоне ухудшения погодных условий власти временно ограничили отдых и купание на пляжах.