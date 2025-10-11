Сгоревшую крышу дома под Красноярском восстановят в течение нескольких месяцев

Огонь уничтожил около 2 тыс. кв. м кровли

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Поврежденную пожаром крышу в многоквартирном доме в Сосновоборске под Красноярском восстановят в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил губернатор края Михаил Котюков в мессенджере Max.

"Фонд капремонта уже подключился к решению проблемы с крышей. По предварительной оценке, на ее восстановление уйдет несколько месяцев", - написал губернатор. Он добавил, что огонь уничтожил около 2 тыс. кв. м кровли.

Губернатор сообщил, что открыт пункт временного размещения. "С людьми работают специалисты социальной защиты. Составляются списки жителей, которым требуется помощь в расселении и восстановлении документов. Сейчас часть жильцов смогла вернуться в свои квартиры. В ближайшие часы в доме включим отопление", - добавил Котюков.

Он подчеркнул, что поручил правительству края и администрации города держать вопрос по ликвидации последствий пожара под контролем. "Сейчас сотрудники аварийной службы запускают горячую и холодную воду в квартиры третьего подъезда, а во втором, четвертом, пятом и шестом уже есть вода. В первом подъезде она появится позже, так как нет доступа в одну из квартир", - написал в своем телеграм-канале мэр Сосновоборска Алексей Кудрявцев.

По предварительной версии ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. В результате пожара один человек погиб и пятеро пострадало.