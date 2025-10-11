Захарова рассказала, кого ей напоминают желающие запретить Пушкина на Украине

Эти люди своим невежеством похожи на Шарикова из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", указала официальный представитель МИД россии

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Желающие запретить Александра Пушкина на Украине своим невежеством похожи на Шарикова из повести Михаила Булгакова "Собачье сердце". Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Собачье сердце" Булгаков писал с подобного рода шариковых", - указала дипломат.

Так она прокомментировала сообщения о том, что русского поэта и все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия признали на Украине пропагандой "российского империализма".

В материалах украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС, указано, что украинские власти в рамках закона должны "декоммунизировать" все объекты, связанные с Пушкиным. На Украине неоднократно подвергали вандализму и демонтировали памятники и таблички Пушкину. Кроме того, власти в стране активно переименовывают улицы, названные в честь поэта. В сентябре в Одесской области переименовали названия последних двух улиц, которые продолжали носить имя Пушкина.