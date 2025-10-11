Прах Нины Гуляевой захоронят 23 октября

Церемония пройдет на Троекуровском кладбище Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Прах народной артистки РСФСР Нины Гуляевой, чье тело подвергли кремации, захоронят 23 октября на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил МХТ им. А. П. Чехова в своем Telegram-канале.

"Захоронение праха народной артистки РСФСР Нины Гуляевой состоится 23 октября на шестом участке Троекуровского кладбища Москвы. Начало церемонии в 12:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артистка будет упокоена рядом с мужем народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Гуляева умерла 3 октября на 95-м году жизни. Гражданская панихида состоялась 7 октября в портретном фойе театра. Далее в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной прошло отпевание.