Учеников поврежденной обломками БПЛА волгоградской школы переведут в лицей

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Учащиеся школы №124 в Красноармейском районе Волгограда, поврежденной минувшей ночью обломками БПЛА, на время проведения властями ремонта будут временно переведены в расположенный рядом лицей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам выездного совещания, которое глава города Владимир Марченко провел в районе.

Ранее со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова сообщалось, что обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома, здания школы и детского сада, пострадал один человек. В Минобороны рассказали, что за ночь над регионом силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников.

"В школе №124 и детском саду №274 началась подготовка к проведению ремонтных работ. На время работ по восстановлению оконных блоков в здании школы №124 все учащиеся будут переведены в лицей №4, расположенный рядом. <…> В детском саду №274 продолжат функционировать шесть объединенных групп, малыши будут находиться в помещениях, окна в которых не были повреждены. Работы по замене оконных блоков организуют в период, когда в детском саду нет детей, включая выходные дни", - говорится в сообщении.

По итогам совещания также принято решение в приоритетном порядке провести работы по восстановлению стекол и оконных блоков в жилых домах, пострадавших в результате отражения атаки БПЛА. Уже определена подрядная организация, в жилых домах с участием коммунальных служб и УК проводятся замеры для составления общего реестра объектов, подлежащих восстановлению. Кроме разбитых окон, другого ущерба жилым помещениям не нанесено. Дома подключены ко всем ресурсам, включая отопление.

Уточняется, что в заканальной части района, недалеко от улицы 50 лет Октября, развернут пункт временного размещения.