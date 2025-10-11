Очередь на подходах к Крымскому мосту сократилась до 53 машин

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Очередь на подъездах к Крымскому мосту сократилась до 53 машин, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По состоянию на 17:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось более 600 машин, время ожидания превышало два часа. Со стороны Тамани скоплений автомобилей не наблюдалось.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 53 транспортных средства", - говорится в сообщении на 19:00 мск.