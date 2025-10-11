ТАСС: комбриг ВСУ с женой владеют землей, равной по площади 15 футбольным полям

Участки находятся в селе Дмитровка Вознесенского района, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Командир действующей в Харьковской области 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Евгений Солодаев с женой владеют землей, сопоставимой по площади с 15 футбольными полями. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Солодаев - близкий друг экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Ранее силовикам стали известны его личные данные и доход. В 2017 году он получал заработную плату свыше 15 млн гривен (29,2 млн рублей).

"Уже в следующей декларации за 2018 год семья Солодаевых заявила о владении участками земли в Николаевской области на побережье реки Южный Буг общей площадью более 10 га, что сравнимо с площадью примерно в 15 футбольных полей. Земельные участки находятся в селе Дмитровка Вознесенского района", - сказал собеседник агентства.

Ранее силовики также сообщали ТАСС, что военнослужащие 57-й бригады ВСУ организовали бизнес по продаже жителям Волчанска видео и фото с дронов их разрушенных домов, без которых чиновники не принимают документы на получение компенсации. По их данным, этот "бизнес" прикрывает полковник Солодаев, который также получает процент.

Солодаев, будучи в тылу далеко от ЛБС, официально получает около 130 тыс. гривен в месяц (253,5 тыс. рублей), заключил собеседник.