Очередь на проезд по Крымскому мосту устранили

С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам досмотра нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Очередь на проезд по Крымскому мосту ликвидирована. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении с данными от 21:00 мск.

По состоянию на 17:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось более 600 машин, время ожидания превышало два часа, в то время как со стороны Тамани скоплений автомобилей не наблюдалось. Позднее очередь начала сокращаться.