Россия поможет 800 россиянам, депортированным из Латвии

В МВД РФ отметили, что они не сдали тест на знание латышского языка

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские власти разработали меры для обустройства 800 россиян, которых депортировали из Латвии за незнание латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В связи с новостными сообщениями о депортации из Латвийской Республики свыше 800 россиян, которые не подтвердили знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности, сообщаем следующее. МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания", - сказала она.

Представитель МВД напомнила, что в РФ с 2006 года действует программа по содействию в переселении соотечественников из-за рубежа. Ее участники имеют ряд возможностей и преференций. Подробнее о программе можно узнать по телефону +7 (495) 184-02-25 или по электронной почте: sootech@mvd.ru.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадару Пуке сообщило, что 841 россиянин, проживавший в этой стране, не показали достаточный уровень владения латышским языком, а также не прошли проверку безопасности и биографиических данных. Латвийские власти обязали их покинуть страну.